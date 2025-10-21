EssilorLuxottica: Ο Αlain Mikli επαναπροσδιορίζει το eyewear design με τη νέα του συλλογή

Ο Alain Mikli, ο μετρ του γαλλικού eyewear design, επιστρέφει με μια συλλογή, η οποία ενσαρκώνει την παριζιάνικη κομψότητα και την τολμηρή καλλιτεχνική έκφραση που τον καθιέρωσαν ως εμβληματική μορφή της μόδας.

Για την σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025, ο κορυφαίος δεξιοτέχνης δημιουργός γυαλιών, παρουσιάζει μία συλλογή που ενώνει την καλλιτεχνική τόλμη με τη διαχρονικότητα, εκφράζοντας απόλυτα το πνεύμα του γαλλικού design. Το βασικό του όραμα να δημιουργεί γυαλιά φτιαγμένα για να βλέπεις και να σε βλέπουν, αποκτά πλέον νέα διάσταση καθώς η συλλογή, ανατρέπει τους κανόνες με εκκεντρικά σχέδια, έντονα χρώματα και καινοτόμα υλικά.

Τα νέα μοτίβα, επαναπροσδιορίζουν τη γεωμετρία του στυλ, διατηρώντας τα διαχρονικά χαρακτηριστικά ενώ επανερμηνεύονται οι κλασικές φόρμες με τετράγωνο σχεδιασμό και τολμηρούς φαρδείς βραχίονες – ένας φόρος τιμής στην παριζιάνικη avant-garde. Τολμηρά cat-eye, υπερμεγέθη και οβάλ σχήματα γυαλιών, καθώς και πιο κλασικά μοντέλα, όλα διακοσμημένα με τα χαρακτηριστικά μοτίβα της μάρκας.

Η ποικιλία των σχημάτων και των χρωματικών συνδυασμών εκφράζει τη δημιουργική ελευθερία του οίκου και η έμφαση που δίνει ο Alain Mikli στη λεπτομέρεια, αντικατοπτρίζεται στην αναζήτησή του για βιώσιμα υλικά και στη χρήση πρωτοποριακών τεχνικών, όπως η εκτύπωση 3D.

Τη συλλογή απογειώνει η δημιουργία Kim Eyes, αφιερωμένη στη γυναίκα που τολμά να ξεχωρίζει. Το πολυτελές μοντέλο είναι διακοσμημένο με 979 στρας και έχει κατασκευαστεί στο Agordo της Ιταλίας, αποπνέοντας εκλεπτυσμένη λάμψη και μοναδικότητα — ένα κόσμημα που φοριέται στα μάτια. Παράλληλα, κάθε ζευγάρι συνοδεύεται από ψηφιακό διαβατήριο (Digital Product Passport) μέσω τεχνολογίας NFC, που πιστοποιεί την αυθεντικότητά του.

Από το 1978, ο Alain Mikli δημιουργεί γυαλιά που συνδυάζουν καινοτομία, πάθος και στυλ, για όσους αναζητούν την προσωπικότητα μέσα από τον μοναδικό σχεδιασμό και τους αποκλειστικούς συνδυασμούς χρωμάτων που μοιάζουν με έργο τέχνης. Η νέα συλλογή του αποτυπώνει την ισορροπία ανάμεσα στην αισθητική και τη λειτουργικότητα, μετατρέποντας κάθε ζευγάρι γυαλιών σε σύμβολο ταυτότητας και προσωπικής έκφρασης.