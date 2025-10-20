Είναι ασφαλές να τρως αυγά κάθε μέρα;

Κάθε λίγα χρόνια, προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με τα αυγά. Είναι καλά ή κακά για εσάς; Τι γίνεται με την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και χοληστερόλη που περιέχουν; Πόσο συχνά μπορείτε να τα τρώτε;

Στο παρελθόν, φαινόταν λογικό να πιστεύουμε ότι τα αυγά θα ήταν επικίνδυνα για την υγεία της καρδιάς. Γνωρίζαμε ότι η χοληστερόλη στα αυγά προερχόταν από τους κρόκους και γνωρίζαμε ότι τα υψηλά επίπεδα χοληστερόλης, ιδιαίτερα της LDL (κακής) χοληστερόλης στο αίμα, αύξαναν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Έτσι, φαινόταν λογικό ότι η αποφυγή της χοληστερόλης στη διατροφή είχε νόημα. Έκτοτε, ωστόσο, έρευνες έχουν δείξει ότι το μεγαλύτερο μέρος της χοληστερόλης στο σώμα μας παράγεται από το συκώτι μας - δεν προέρχεται από τη χοληστερόλη που τρώμε.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr