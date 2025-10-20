Το πασοκοκεντρικό σενάριο του Τσίπρα, η πολωμένη συνάντηση με Φιντάν και το 5x5 του Μητσοτάκη

Ο Μαξιμιλιανός γράφει για το σενάριο του Τσίπρα με επίκεντρο το ΠΑΣΟΚ, τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και το 5x5 του Μητσοτάκη.

Αυτή την εβδομάδα και με αφορμή την παρουσία του στις Βρυξέλλες ως αντιπρόεδρος του ΕΛΚ, ο Κωστής Χατζηδάκης θα συναντηθεί με τη Γενική Διευθύντρια Γεωργίας της Κομισιόν Ελίζαμπεθ Βέρνερ για επισκόπηση της κατάστασης.

Θυμίζω ότι μέχρι τις 4 Νοεμβρίου η Ελλάδα πρέπει να υποβάλλει στην Κομισιόν το αναθεωρημένο σχέδιο δράσης για το σύστημα διασταυρώσεων και πληρωμών που εν πολλοίς θα κρίνει και το μέλλον των αγροτικών επιδοτήσεων.

Επίσης, στις 6 και 7 Νοεμβρίου θα επισκεφθεί την Ελλάδα ο επίτροπος Γεωργίας Κρίστον Χάνσεν, ο οποίος θα συναντηθεί, μεταξύ άλλων, με τον κ. Χατζηδάκη και τον Κώστα Τσιάρα.

