Πόσες μερίδες λαχανικών να τρως κάθε μέρα για να μειώσεις τον κίνδυνο καρκίνου

Η καθημερινή κατανάλωση λαχανικών μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην πρόληψη πολλών μορφών καρκίνου και στη συνολική υγεία.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία, εκτιμάται ότι περίπου 2,3 εκατομμύρια νέα κρούσματα καρκίνου θα διαγνωστούν έως το 2030, σημειώνοντας αύξηση 45% σε σχέση με τις εκτιμήσεις του 2010. Και ενώ ορισμένοι άνθρωποι έχουν υψηλότερο γενετικό κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο, η έρευνα δείχνει ότι σχεδόν το 25% των συνολικών κρουσμάτων καρκίνου θα μπορούσε να προληφθεί μόνο με τη διατροφή.

Πολλοί καρκίνοι μπορεί να χρειαστούν 10 ή περισσότερα χρόνια για να αναπτυχθούν, επομένως οι καθημερινές διατροφικές επιλογές είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη του καρκίνου. Και η κατανάλωση περισσότερων λαχανικών φαίνεται να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.

Αν κάποια ομάδα τροφίμων έπρεπε να χαρακτηριστεί ως προστατευτική, αυτή θα ήταν τα λαχανικά. Αλλά, πόσες μερίδες λαχανικών πρέπει να στοχεύετε; Δείτε τι λέει η επιστήμη, γιατί είναι σημαντικά και πώς να προσθέσετε περισσότερα στην ημέρα σας.

