Μέσα στα καταφύγια της Σουηδίας: Πώς προετοιμάζεται η χώρα για το ενδεχόμενο πολέμου

Το Newsbomb βρέθηκε μέσα σε ένα καταφύγιο στη Στοκχόλμη. Ποιες χώρες είναι οι πιο καλά προετοιμασμένες για πόλεμο και διαθέτουν καταφύγια για τον πληθυσμό τους και ποιες βρίσκονται στο τέλος της λίστας

Η περίοδος του Ψυχρού Πολέμου προετοίμασε τις σκανδιναβικές χώρες για το ενδεχόμενο πολεμικής σύρραξης, σε υλικοτεχνικό επίπεδο, καθώς διατήρησαν τα καταφύγιά τους και πλέον τα αναβαθμίζουν εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων και απειλών.

Στη Σουηδία, υπάρχουν περίπου 64.000 καταφύγια πολιτικής Άμυνας, ικανά να φιλοξενήσουν μεγάλο μέρος του πληθυσμού, όχι μόνο σε περίπτωση πολέμου, αλλά και φυσικών καταστροφών. Από πέρυσι, έχει διαθέσει περίπου 7,7 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση τους. Εκτιμάται ότι μπορούν να φιλοξενήσουν περίπου 7 εκατομμύρια άτομα, σε μία χώρα πληθυσμιακά ανάλογη περίπου με την Ελλάδα.

