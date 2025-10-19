Ο κανόνας 7-38-55 είναι το μυστικό για να αυξήσεις το EQ σου

Πώς ένας θρυλικός ψυχολογικός κανόνας παρερμηνεύεται για δεκαετίες και γιατί η σωστή του κατανόηση μπορεί να απογειώσει την επικοινωνία και το EQ σου

Σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από την ανάγκη να τραβήξουμε την προσοχή, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο κανόνας 7-38-55 παραμένει επίκαιρος εδώ και 57 ολόκληρα χρόνια. Είναι απίστευτα εύηχος και πιασάρικος.

Περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1967 από τον ψυχολόγο Albert Mehrabian του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, Λος Άντζελες (UCLA), και αναλύθηκε περαιτέρω στο βιβλίο του "Silent Messages".

