5 καθημερινές συνήθειες που επιταχύνουν τη γήρανση του εγκεφάλου μετά τα 50

Να θυμάσαι: Η πνευματική διαύγεια, η ισχυρή μνήμη και η συγκέντρωση δεν είναι προνόμια των λίγων. Είναι αποτέλεσμα τρόπου ζωής.

Στον σύγχρονο κόσμο, όπου το άγχος, η υπερπληροφόρηση και οι κακές διατροφικές επιλογές κυριαρχούν, δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που παρατηρούν ότι η μνήμη τους εξασθενεί, ότι δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν ή ότι νιώθουν μια «θολούρα» στο μυαλό. Για την ακρίβεια, είναι πολύ περισσότεροι από το συνηθισμένο – και δεν έχει πάντα να κάνει με την ηλικία.

Αυτή η «πνευματική γήρανση» για την οποία μιλάμε, ναι, συχνά αποδίδεται στην ηλικία ή την κούραση, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική: Μικρές καθημερινές συνήθειες μπορούν να επιβαρύνουν σοβαρά την εγκεφαλική λειτουργία. Και σύμφωνα με νευροεπιστήμονες, 5 βασικές συνήθειες, που πολλοί θεωρούν αθώες, έχουν συνδεθεί με μειωμένη γνωστική απόδοση, επιτάχυνση της εγκεφαλικής γήρανσης και αυξημένο κίνδυνο άνοιας.

