Δημοσκόπηση Open: Πώς κρίνεται η κυβέρνηση στην υπόθεση Ρούτσι, πόσοι θα ψήφιζαν Καρυστιανού, Τσίπρα

Τί δείχνει η νέα δημοσκόπηση της MRB μεταξύ άλλων για τα κόμματα, τον Αλέξη Τσίπρα και το πόσο κόστισε στην κυβέρνηση η υπόθεση Ρούτσι.

Η νέα δημοσκόπηση της MRB για το OPEN αποτυπώνει αυξανόμενο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ, έντονη αμφισβήτηση προς τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και καταδίκη των κυβερνητικών χειρισμών στην υπόθεση Ρούτσι.

Παράλληλα, τα ευρήματα δείχνουν σημαντική κατάρρευση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη Δικαιοσύνη.

