Επιμέλεια: Newsroom
Τρελή πορεία στην Κηφισίας: Οδηγός «καρφώθηκε» σε τζαμαρία των ΕΛΤΑ

Το τροχαίο δεν προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα, περίπου στις 04:10, στη λεωφόρο Κηφισίας.

Ένας νεαρός οδηγός, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είχε καταναλώσει αλκοόλ, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στην πρόσοψη καταστήματος των ΕΛΤΑ.

