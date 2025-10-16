Τρελή πορεία στην Κηφισίας: Οδηγός «καρφώθηκε» σε τζαμαρία των ΕΛΤΑ
Το τροχαίο δεν προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς.
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα, περίπου στις 04:10, στη λεωφόρο Κηφισίας.
Ένας νεαρός οδηγός, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είχε καταναλώσει αλκοόλ, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στην πρόσοψη καταστήματος των ΕΛΤΑ.
