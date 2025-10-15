Τα 6 σημεία που «ξεκλείδωσαν» τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Την Κυριακή απολογούνται οι 22χρονοι
Τα στοιχεία που ερεύνησαν εξονυχιστικά οι αρχές για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.
Έξι συγκεκριμένα σημεία «ξεκλείδωσαν» τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, με τις αρχές να διερευνούν εξονυχιστικά το καθένα από αυτά.
Μαζεύοντας τα έξι αυτά στοιχεία, οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση κατάφεραν να συνθέσουν το παζλ της διπλής δολοφονίας στη Φοινικόντα και να ταυτοποιήσουν τους δύο δράστες.
