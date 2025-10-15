Επίθεση σε 43χρονη οδηγό από γνωστό πλαστικό χειρουργό: Το «ιατρείο» του κατηγορουμένου έχει άδεια γυμναστηρίου

Ερωτηματικά έχουν προκύψει με την επαγγελματική ιδιότητα του κατηγορουμένου που επιτέθηκε στη 43χρονη οδηγό.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με τον γνωστό πλαστικό χειρουργό, ο οποίος φέρεται να ξυλοκόπησε 43χρονη οδηγό στην οδό Ηλιουπόλεως, επειδή – όπως καταγγέλλεται – εκείνη οδηγούσε με χαμηλότερη ταχύτητα.

Ενώ ήδη του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη βία, εξύβριση και απειλή, σήμερα αποκαλύφθηκε ότι το ιατρικό του κέντρο είχε άδεια γυμναστηρίου.

