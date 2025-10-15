To Ghost of Yotei κέρδισε το ευρωπαϊκό κοινό και πήγε εξαιρετικά σε πωλήσεις

Θετικό το πρώτο δείγμα πωλήσεων του Ghost of Yotei

Το Ghost of Yotei έκανε δυναμική είσοδο στην ευρωπαϊκή αγορά και κατέλαβε τη δεύτερη θέση στα ευρωπαϊκά charts της GSD, με τις πωλήσεις του να είναι σε επίπεδα αντίστοιχα με τον προκάτοχό του, το Ghost of Tsushima του 2020 για το PS4. Το Ghost of Tsushima είχε αποτελέσει μεγάλη έκπληξη για τη Sony, κυκλοφορώντας το 2020 κατά τη διάρκεια της καραντίνας λόγω COVID-19, που προώθησε ρεκόρ πωλήσεων παιχνιδιών.

Το Ghost of Yotei είναι η πιο μεγάλη αποκλειστικότητα για το PS5 από πλευράς Sony μετά το Spider-Man 2 τον Οκτώβριο του 2023. Στην πρώτη θέση του πίνακα των πωλήσεων βρέθηκε ξανά το EA Sports FC 26, παρά τη σημαντική πτώση της τάξης του 62% στις πωλήσεις του week-on-week.

Στην τρίτη θέση εμφανίζεται η συλλογή Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 για το Nintendo Switch, που σημειώνει πιο συγκρατημένη απόδοση σε σχέση με προηγούμενες κυκλοφορίες Mario, με την πλειονότητα των πωλήσεων να αφορά τη φυσική έκδοση καθώς τα ψηφιακά δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα.

Άλλα νέα παιχνίδια που μπήκαν στο Top Ten της εβδομάδας είναι το Digimon Story: Time Stranger στην τέταρτη θέση και το Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles στην δέκατη. Τα παιχνίδια που φιγουράρουν στο Top Ten εκμεταλλεύτηκαν και τις εκπτώσεις της Steam Autumn Sale, με χαρακτηριστικά παραδείγματα το Doom Eternal που βρέθηκε στην πέμπτη θέση και το Far Cry Primal στην έκτη θέση, ενώ το South Park: The Fractured But Whole κατέλαβε την ένατη θέση.

Παιχνίδια όπως το Silent Hill F και το Sonic Racing CrossWorlds εμφανίζονται να έχουν περάσει εκτός Top 20 βάσει μονάδων, αλλά παραμένουν πολύ δυνατά σε έσοδα στις θέσεις 7 και 11 αντίστοιχα.