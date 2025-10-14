Μίκαελ Σουμάχερ: Ευχάριστα νέα για τον Γερμανό θρύλο της Formula 1

Ο Μίκαελ Σουμάχερ είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους οδηγούς της F1 όλων των εποχών, έχοντας κατακτήσει επτά παγκόσμια πρωταθλήματα.

Η υγεία του Μίκαελ Σουμάχερ, φαίνεται να έχει παρουσιάσει μια μικρή βελτίωση, καθώς ο θρύλος της Formula 1 κατάφερε να υπογράψει τα αρχικά του σε ένα κράνος, για φιλανθρωπικό σκοπό, όπως αποκάλυψε ένας Γάλλος δημοσιογράφος.

«Δεν θα έλεγα ότι είναι καλά, αλλά ίσως ότι είναι λίγο καλύτερα», είπε ο δημοσιογράφος της L'Equipe, Stefan L'Hermitte, στο RTL.

