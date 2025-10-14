THE BOSTONIANS FW’25: Ανακαλώντας το στυλ των 90s & 00s, με μια νέα, σύγχρονη ματιά.

Με έμπνευση την απλότητα, τη δομή και την αισθητική εκείνης της εποχής, η νέα συλλογή αποτυπώνει αυτό το πνεύμα σε κομμάτια με έμφαση στα ποιοτικά υφάσματα, τις καθαρές γραμμές και τις σύγχρονες αποχρώσεις.

THE BOSTONIANS FW25

Η νέα σεζόν υποδέχεται το φθινόπωρο με προτάσεις σχεδιασμένες για τις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα. Στην κορυφή κάθε shopping list βρίσκεται το ανδρικό πουκάμισο – που αποτελεί τον πυρήνα του DNA της The Bostonians – μια διαχρονική έκφραση υψηλής ποιότητας, κομψότητας και αυθεντικού στιλ. Στη φετινή συλλογή, δίπλα στα all time-classic business monochromes, ξεχωρίζουν τα casual καρό σε ζωηρές αποχρώσεις, τα denim με τις χαρακτηριστικές διπλές τσέπες και τα απαλά κοτλέ σε γήινους τόνους. Για τους χειμερινούς μήνες, τα πλεκτά με καθαρές γραμμές, jacquard πλέξεις, διακριτικά γεωμετρικά μοτίβα και οι συνδυασμοί μαλλιού με βαμβάκι-κασμίρ, φέρνουν αέρα ανανέωσης σε κάθε outfit, διατηρώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία εκείνα που τα κάνει να αντέχουν στον χρόνο. Συγχρόνως, τα polos και t-shirts της σεζόν, ενισχύουν τον καθημερινό χαρακτήρα του brand με προσεγμένα τελειώματα και ευκολοφόρετες αποχρώσεις.

Στα παντελόνια, και πιο συγκεκριμένα στα κομψά city trousers, τα κλασικά chinos, τα μοντέρνα corduroy αλλά και τα denims σε διάφορα πλυσίματα, οι γραμμές είναι πλέον πιο relaxed, δίνοντας προτεραιότητα στην άνεση. Καλύπτουν έτσι κάθε στιγμή της ημέρας: από τα πρωινά στο γραφείο έως τις βραδινές εξόδους. Στο ίδιο πνεύμα, η συλλογή εμπλουτίζεται με μια νέα athleisure πρόταση: μια τεχνικά εξελιγμένη φόρμα που ενσωματώνει τη λειτουργικότητα στο καθημερινό στυλ.

Τα πανωφόρια αποτελούν βασικό κεφάλαιο στη FW25 συλλογή της The Bostonians, εκφράζοντας τη φινέτσα και τη διαχρονικότητα του brand. Δερμάτινα jackets, busibess σακάκια, καπαρντίνες και μπουφάν ισορροπούν εξαίσια ανάμεσα στη πρακτικότητα και το στιλ, ενώ τα παλτό και τα Montgomery επανασυστήνουν το κλασικό μέσα από νέες γραμμές και υλικά υψηλής ποιότητας.

Με τη νέα Συλλογή FW25, η The Bostonians εισάγει τον άνδρα στη νέα σεζόν, παντρεύοντας την ποιότητα με το σύγχρονο design. Με έμφαση στη φινέτσα, τη χρηστικότητα και τη διαχρονικότητα, το brand συνεχίζει να διαμορφώνει το αυθεντικό ανδρικό στιλ, φέρνοντας το κλασικό στο σήμερα με τρόπο ουσιαστικό και επίκαιρο.

Ανακαλύψτε τη νέα Συλλογή The Bostonians στο thebostonians.gr.

