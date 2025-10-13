Κιβωτός του κόσμου - Ραγδαίες εξελίξεις: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

Οι δικηγόροι εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι η δικαστική διαδικασία δεν διεξάγεται με αμεροληψία.

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση του πατέρα Αντωνίου της «Κιβωτού του Κόσμου», καθώς τρεις συνήγοροι υπεράσπισής του υπέβαλαν την παραίτησή τους, επικαλούμενοι μεροληψία της έδρας.

Οι δικηγόροι εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι η δικαστική διαδικασία δεν διεξάγεται με αμεροληψία, γεγονός που τους οδήγησε στην απόφαση να αποσυρθούν από την υπόθεση, όπως σημειώθηκε σχετικά στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

