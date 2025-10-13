Χρύσα Κατσαρίνη: «Έκλαιγα απελπισμένη, έπαιρνα την αστυνομία γιατί με απειλούσε»

Η αποκάλυψη της Χρύσας Κατσαρίνη ότι άντρας την απείλησε.

Εξομολόγηση στον αέρα έκανε η Χρύσα Κατσαρίνη για άνδρα που την απειλούσε, μιλώντας για την νέα της παράσταση stand up comedy στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη, «Νωρίς - Νωρίς».

Η Χρύσα Κατσαρίνη μιλώντας για τις ιστορίες, στις οποίες αναφέρεται στη νέα της παράσταση «Και τι έλεγα;», μίλησε για την πρόσφατη διάγνωση της με ΔΕΠΥ ενώ σόκαρε τους παρουσιαστές όταν εξομολογήθηκε ένα επικίνδυνο περιστατικό που της συνέβη, που αργότερα χρησιμοποίησε στην παράστασή της, διακωμωδώντας το.

