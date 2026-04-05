Ιωάννινα Half Marathon: Να είστε και εσείς εκεί!

Στο Ιωάννινα Half Marathon, 9 και 10 Μαΐου, θα τρέξεις, θα περάσεις καλά και θα πεις «ευτυχώς που ήμουν και εγώ εκεί!»

Πάρε τα παπούτσια τα πάνινα, τα καλά, τα αθλητικά, τα μαλακά, τα σκληρά, τα ανοιχτά, τα κλειστά, τα δικά σου, τα δικά του, του φίλου, του αδερφού, του συναδέλφου, του θείου που μεγάλωσε, της κόρης που ψήλωσε και δεν θέλει πιο «σοβαρά», του αθλητή που θαυμάζεις και θέλεις να του μοιάσεις, του αγνώστου που τρέχει γιατί τον κυνηγάνε, του ωραίου τρελού που πάει όπου τον πάνε τα υποδήματα και του Τομ Χανκς που ακόμα τρέχει σαν Φόρεστ Γκαμπ. Τέλος πάντων, πάρε λεφτά, κλειδιά, λίγα ρούχα, τα running shoes και τρέχα παιδί μου, τρέχα! Όταν φτάσεις στα Ιωάννινα σταμάτα και ξεκινά ξανά.

Εντάξει, τον ρυθμό τον δίνεις εσύ, τα χιλιόμετρα επίσης και το τοπίο, τη φιλοξενία, την εστίαση, το κατάλυμα, την ανακάλυψη, την αναζωογόνηση, στη δίνει η πόλη της Ηπείρου που είναι πανέμορφη και σε καλεί να τρέξει μέσα σε αυτήν, έξω απ’ αυτήν. Διαδρομές για δρομείς επαγγελματίες, ερασιτέχνες, φυσιολάτρες, για ανθρώπους που θέλουν το οξυγόνο της φύσης και της φιλικής εκδήλωσης, οργάνωσης. Στο «Ιωάννινα Half Marahton», στις 9 και 10 Μαΐου, θα τρέξεις όσο θες, αντέχεις, όπως θες και σίγουρα θα περάσεις καλά. Και όταν πάρεις τον δρόμο της επιστροφής, θα πεις: Ευτυχώς ήμουν και εγώ εκεί!

Έχει για όλους χιλιόμετρα



Η όλη φάση διοργανώνεται από τον φορέα «My Adventure – Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων» και είναι υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννίνων. Το διήμερο 9 και 10/5 είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή, μια και η φύση θα έχει «ξυπνήσει» για τα καλά, η ανθοφορία θα σκορπά τα ρευστά, πάντα κινούμενα και αγέρωχα ακίνητα χρώματά της, τις μυρωδιές της και θα είμαστε πια στην τελική ευθεία για το καλοκαίρι. Και εντάξει, καλός κλασικό μαραθώνιος, αλλά τα τρεξίματα, τα βήματα, τα κατορθώματα, οι προσπάθειες στην ελληνική περιφέρεια έχουν τη χάρη του απλού μεγαλείου και του κόπου που συνοδεύει γη, εργασία, ξεκούραση.

Κι αν σκέφτεστε χιλιόμετρα και αποστάσεις και μακρινούς ορίζοντες και κουράζεστε μόνο στη σκέψη, μην ανησυχείτε. Υπάρχουν δοκιμασίες, δρόμοι, για όλους και το πνεύμα της διοργάνωσης συνοψίζεται στο κλισέ η συμμετοχή είναι νίκη. Και είναι, γιατί τα Ιωάννινα είναι τόπος αφήνεις σώμα και ψυχή να ξεκουραστούν και να ανανεωθούν. Γι’ αυτό, πάρτε τα αθλητικά σας παπούτσια και τρέξτε! Κι αν θέλετε να βγάλετε και καμιά selfie, ας είναι. Μην το παρακάνετε όμως…

Ένα Σαββατοκύριακο που τα έχει όλα!



Πάρτε να έχετε και τις πληροφορίες από το δελτίο Τύπου. Απλές, λιτές, όμορφα ταξινομημένες. Αντιγράφουμε: Σκέψου ένα Σαββατοκύριακο που τα έχει όλα. Εξαιρετική διαδρομή, προσωπικά ρεκόρ, φύση - αλλά και city vibe, παρέα, ηρεμία και ό,τι άλλο θες. Αυτό είναι το Ioannina Half Marathon. Και ναι, θα θέλεις να είσαι μέρος του.

Είσαι δρομέας ή σου αρέσει απλώς να τρέχεις; Ταιριάζεις σε κάθε περίπτωση. Flat, γρήγορη διαδρομή δίπλα στη Λίμνη Παμβώτιδα και μέσα στο ιστορικό κέντρο. Ιδανική για ρεκόρ, προσιτή για όλους. Elite δρομείς; Ναι, θα είναι εκεί. Ρεκόρ; Πιθανό.

Είσαι με την οικογένεια σου, είναι η πρώτη δοκιμή σου ή αναζητάς αγώνες για ΑμεΑ; Δεν χρειάζεται να ανησυχείς. Πάμε με το tempo σου και τις δικές σου ανάγκες. Τα παιδιά τρέχουν στον δικό τους - 1.000μ - αγώνα και σε κάθε περίπτωση είναι νικητές. Αν τώρα ξεκινάς, μπορείς να τρέξεις 5 ή 10 χλμ απλά για fun και εμπειρία. 1000μ με ασφάλεια για ΑμεΑ. Αγώνας δύναμης και συμπερίληψης.

Aν πάλι θέλουν να τρέξουν οι φίλοι σου και όχι εσύ, ετοιμάσου για μία ρομαντική βόλτα στη λίμνη, καφέ και καλό φαγητό στο ιστορικό κέντρο και δυνατό χειροκρότημα στη γραμμή τερματισμού!

INFO

Όλη η Ελλάδα τρέχει στα Ιωάννινα

Ιωάννινα Half Marathon

9 & 10 Μαΐου



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

MY ADVENTURE - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Οι εγγραφές ξεκίνησαν