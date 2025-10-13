Ανησυχητική προειδοποίηση από το ISW: Η Ρωσία στη «φάση μηδέν» του Γ' Παγκοσμίου Πολέμου

Το ΝΑΤΟ μπορεί να μην βρίσκεται ακόμη σε πόλεμο, αλλά η «Φάση Μηδέν» έχει ήδη ξεκινήσει.

Σε μία ανησυχητική προειδοποίηση προχωρά το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (ISW), αξιολογώντας ότι η Ρωσία έχει εντείνει πρόσφατα τις μυστικές και φανερές επιθέσεις της κατά της Ευρώπης με τη Μόσχα να έχει εισέλθει στη «Φάση Μηδέν» - τη φάση διαμόρφωσης πληροφοριών και ψυχολογικών συνθηκών - της εκστρατείας της για την προετοιμασία ενός πιθανού πολέμου ΝΑΤΟ-Ρωσίας στο μέλλον.

Αυτό το γεγονός είναι η πρώτη φορά που το ISW παρατηρεί «μικρά πράσινα ανθρωπάκια» (ένας ευφημισμός που χρησιμοποιεί το Κρεμλίνο για τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις με στολές χωρίς διακριτικά) να επιχειρούν κοντά σε ένα κράτος του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο της εκστρατείας «Φάση Μηδέν».

