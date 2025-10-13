Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα.

Όλο και περισσότεροι χρήστες παρατηρούν δύο σύμβολα Wi-Fi στη γραμμή κατάστασης του smartphone τους: ένα μεγάλο και ένα μικρό δίπλα του. Αν και πολλά εικονίδια είναι αυτονόητα, κάποια προκαλούν σύγχυση, και αυτό είναι ένα από αυτά.

Η λειτουργία αυτή παρέχει ταχύτερες ταχύτητες και πιο σταθερή σύνδεση, κάτι που μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους gamers που χρησιμοποιούν εντατικά το κινητό τους. Ωστόσο, το μειονέκτημα είναι ότι μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr