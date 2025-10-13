Xiaomi OpenWear Stereo Pro: Τα νέα ξεχωριστά ακουστικά της Xiaomi που φοριούνται άνετα όλη μέρα

Γνωρίστε τα ιδιαίτερα ακουστικά Xiaomi OpenWear Stereo Pro.

Τα Xiaomi OpenWear Stereo Pro είναι η κορυφαία πρόταση της Xiaomi στα ασύρματα ακουστικά ανοιχτού τύπου, τα οποία συνδυάζουν μοναδική άνεση, επαγγελματική ποιότητα ήχου και προηγμένες τεχνολογίες. Η σχεδίασή τους βασίζεται στην εργονομία και εμπνέεται από το φυσικό σχήμα του ανθρώπινου αυτιού, προσφέροντας άνετη και σταθερή εφαρμογή με ειδικό σύστημα στήριξης που δεν εισβάλλει στο κανάλι του αυτιού. Αυτό τα καθιστά ιδανικά για πολύωρη χρήση, καθώς δεν ασκούν πίεση ή προκαλούν κούραση, ενώ παράλληλα αφήνουν το περιβάλλον να ακούγεται, δίνοντας τη δυνατότητα να είσαι συνεχώς ενήμερος για το γύρω σου.

Στον ήχο, τα Xiaomi OpenWear Stereo Pro ξεχωρίζουν με το πρώτο πενταπλό σύστημα οδηγών που έχει ενσωματώσει εταιρεία σε ακουστικά ανοιχτού τύπου. Αυτό περιλαμβάνει έναν μεγάλο δυναμικό οδηγό 18×13mm που προσφέρει πλούσια και βαθιά μπάσα, δύο balanced armature μονάδες που βελτιώνουν τα μεσαία, ένα κεραμικό τουίτερ για καθαρά πρίμα και έναν ξεχωριστό οδηγό μείωσης της διαρροής ήχου με διάμετρο 10mm, ο οποίος ενεργά εκπέμπει αντίστροφα ηχητικά κύματα για να περιορίσει τη διαρροή ήχου στο περιβάλλον και να διαφυλάξει την ιδιωτικότητα κατά τις κλήσεις. Ο ήχος έχει συντονιστεί από την ομάδα Harman Golden Ear, προσφέροντας δύο αποκλειστικά προφίλ EQ, ένα για φυσική ακουστική και ένα που ενισχύει τα μπάσα, ώστε να καλύπτονται διαφορετικές προτιμήσεις.

Η συνδεσιμότητα επιτυγχάνεται μέσω Bluetooth 5.4, με υποστήριξη πρωτοκόλλων όπως AAC, SBC και LDAC, προσφέροντας υψηλή ποιότητα ήχου και χαμηλή καθυστέρηση, ενώ υποστηρίζεται και η σύνδεση ταυτόχρονα σε δύο συσκευές, διευκολύνοντας την εναλλαγή μεταξύ τους. Επιπλέον, τα OpenWear Stereo Pro έχουν ενσωματωμένη λειτουργία εγγραφής ήχου, μετάφρασης και φωνητικής μεταγραφής μέσω τεχνητής νοημοσύνης, που λειτουργούν σε συνεργασία με την εφαρμογή Xiaomi Earbuds, καθιστώντας τα χρήσιμα για επαγγελματίες και δημιουργούς περιεχομένου. Ο χειρισμός γίνεται εύκολα με αγγίγματα και gestures, ενώ η on-ear detection διακόπτει αυτόματα την αναπαραγωγή όταν αφαιρείται κάποιο ακουστικό.

Τα ακουστικά διαθέτουν πιστοποίηση IP54, που τα καθιστά ανθεκτικά σε σκόνη και σταγόνες νερού, επιτρέποντας τη χρήση τους σε δραστηριότητες όπως τζόκινγκ. Η μπαταρία τους εξασφαλίζει περίπου 8,5 ώρες συνεχούς αναπαραγωγής και συνολικά μέχρι 45 ώρες με τη θήκη φόρτισης χωρητικότητας 700mAh, που υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση μέσω USB-C. Η θήκη τους είναι κομψή και πρακτική, με βάρος 52,5 γραμμαρίων και σύγχρονη αισθητική που ταιριάζει στην premium ποιότητα των ακουστικών. Τα Xiaomi OpenWear Stereo Pro κυκλοφορούν σε αποχρώσεις γραφίτη, γκρι τιτανίου και χρυσού άμμου, προσφέροντας επιλογές που καλύπτουν διαφορετικά γούστα.

Συνολικά, τα Xiaomi OpenWear Stereo Pro συνδυάζουν ακουστική καινοτομία, άνεση και ευφυή λειτουργικότητα, αποτελώντας μια εξαιρετική επιλογή για όσους αναζητούν ακουστικά ανοιχτού σχεδίου υψηλής ποιότητας για καθημερινή χρήση και επαγγελματικές εφαρμογές.