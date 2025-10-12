Έχεις σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου; 4 πράγματα που μπορεί να σε εμποδίζουν να νιώσεις καλύτερα

Γεια σου, πολεμιστή του Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Αντιμετωπίζετε τα συμπτώματα εδώ και μήνες (ή χρόνια;), απρόβλεπτο φούσκωμα, φουσκωμένη κοιλιά που σκληραίνει σαν πέτρα και κενώσεις που νιώθετε ότι δεν έχετε κανέναν έλεγχο.

Το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου (ΣΕΕ) είναι μια πραγματική ιατρική πάθηση και δεν είστε οι μόνοι που το έχετε. Ωστόσο, ξέρω ότι συχνά νιώθετε σαν να είστε οι μόνοι που το αντιμετωπίζετε, ειδικά όταν τα πράγματα δεν βελτιώνονται πραγματικά. Ή, ακόμα χειρότερα, τα συμπτώματά σας έχουν επιδεινωθεί με την πάροδο του χρόνου.

Λοιπόν, αυτό το άρθρο είναι για εσάς σήμερα. Ως Διαιτολόγος θα ήθελα να επισημάνω τα 5 πιο συνηθισμένα πράγματα που μπορεί να σας εμποδίζουν να έχετε πραγματική ανακούφιση από το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου. Μπορεί να μην ταυτίζεστε με όλα αυτά, αλλά μπορεί να ταυτιστείτε τουλάχιστον με ένα από αυτά.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr