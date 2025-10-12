Συνελήφθη στο Μεξικό ο διαβόητος «Greken»: Ποιος είναι ο Έλληνας μαφιόζος, φόβος και τρόμος στη Σουηδία

Μόλις στα 27 του χρόνια, αντί για αστέρας του χόκεϊ κατέληξε «αστέρας» του οργανωμένου εγκλήματος.

Ο διαβόητος «Greken» ή «Έλληνας», αρχηγός σουηδικής συμμορίας και ένας ακόμη άνδρας, για τον οποίο υπάρχουν υποψίες πως διαχειριζόταν οικονομικές υποθέσεις του, συνελήφθησαν στη μεξικανική λουτρόπολη Κανκούν, κατόπιν αιτήματος της Europol, όπως ανακοίνωσε χθες Σάββατο (11/10) η μεξικανική κυβέρνηση.

Δελτίο Τύπου της ομοσπονδιακής γραμματείας του υπουργείου Ασφαλείας διευκρινίζει πως πρόκειται για τον «Μίκαελ ‘Ν.’», που φέρεται να είναι «ο αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης» και να ενέχεται σε βίαιες ενέργειες και διακίνηση ναρκωτικών.

