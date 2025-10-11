Αφιέρωμα στον σιωπηλό ήρωα Άλκη Αλκαίο

Το Σάββατο, 18 Οκτωβρίου, στον Σταυρό του Νότου, θα ακουστούν ξανά τραγούδια του Άλκη Αλκαίου. Η γλώσσα της σιωπής θα υψωθεί…

Το όνομα του Άλκη Αλκαίου το «είδα» στην τελειότητα της σιωπής και το άκουσα στους ηχηρούς ψιθύρους της. Η γλώσσα του αυτού του στιχουργού είναι ποιητική και γι’ αυτό ατόφια λαϊκή. Ο λόγος του προηγείται των πράξεων όλων! Το μπουζούκι ας περιμένει, η κιθάρα ας σταθεί σε μια γωνία και οι φωνές ας ζεστάνουν τα φτερά τους. Η αθόρυβη παρατήρηση και το επίμονο διάβασμα των όσων έγραψε ο εν λόγω, καθιστούν κάθε εμπειρία που ακολουθεί μοναδική και θεραπευτική! Αφήστε τη φαντασία και τη μνήμη σας ελεύθερη και θυμηθείτε, αναλογιστείτε αυτό που σας έχει συμβεί ή και όχι ή θα σας συμβεί. Το τραύμα έγραψε αναπότρεπτα στο σώμα και την ψυχή και εσείς πασχίζετε με παυσίπονα, γάζες και ενέσεις να επανέλθετε. Και εντάξει, σεβαστή η Επιστήμη, αλλά σαν τα λόγια που κυλάνε γεμάτα φως δεν έχει. Γενικά, σαν τον Άλκη Αλκαίο δεν έχει. Από τους λίγους που μπορούν να αναμετρηθούν με τον λόγο της μουσικής. Και δεν μένει στην αναμέτρηση, αλλά καταλήγει στην αρμονική συμπόρευση. Ο Αλκαίος μας έδωσε, και πάντα θα δίνει μέσα από την ανανέωση της επιθυμίας, της ψυχής μας, εικόνες που ξετύλιγαν τη σιωπή και μέσα της έβαζαν νότες, χρώματα, πάθη, λάθη, ήττες, νίκες, αγάπη, έρωτα, ζωή. Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου (22:00), στον Σταυρό του Νότου (Κεντρική Σκηνή), οι Βιολέτα Ίκαρη, Δημήτρης Μπάκουλης και Μιχάλης Ατσάλης θα τιμήσουν τον σιωπηλό ήρωα Άλκη Αλκαίο.

Μια όμορφη βραδιά για τον Άλκη Αλκαίο



Το «Όγδοο» σε συνεργασία με τη «Stray Music» παρουσιάζουν ένα αφιέρωμα στα τραγούδια του Άλκη Αλκαίου. Αυτό διαβάζεις στο ενημερωτικό σημείωμα και μετά ακούς τις φωνές των ερμηνευτών και προσθέτεις με τους κατάλληλους τραγουδιστές, μουσικούς. Η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Μπάκουλης διαθέτουν τις φωνές, το ύφος, το «χρώμα» και το ήθος για να σταθούν απέναντι από τα τραγούδια, λόγια, του Άλκη Αλκαίου. Οι ερμηνείες τους αποπνέουν ζεστασιά, σιγουριά και ευαισθησία, ένα σταθερό ταξίδι στο άηχο του χρόνου και του χώρου. Πώς να μην μάθουν τη γλώσσα της σιωπής. Το ίδιο ισχύει και για τον μουσικό -και ερμηνευτή- Μιχάλη Ατσάλη. Χωρίς ανούσιους εντυπωσιασμούς και με διαρκή προσπάθεια κατακτά μέτρο-μέτρο τη μουσική και τον χώρο που έφτιαξαν όλοι οι μεγάλοι που προηγήθηκαν. Οι άνθρωποι, λοιπόν, έχουν βρεθεί, το ίδιο και ο χώρος. Ο Σταυρός του Νότου είναι διαχρονικό και σταθερό σημείο αναφοράς της σύγχρονης πολιτιστικής μας ιστορίας. Η σκηνή είναι προορισμένη για το σύμπαν του Άλκη Αλκαίου και θα προσθέσει στην όμορφη βραδιά της 18ης Οκτωβρίου.

Τραγούδια το ένα καλύτερο από το άλλο



Η αποστολή των τραγουδιστών, των μουσικών και των θεατών -ναι, και των θεατών- θα είναι απαιτητική και ευλογημένη. Τα τραγούδια του Άλκη Αλκαίου είναι το ένα καλύτερο από το άλλο και όσο δίνουν άλλο τόσο θέλουν να πάρουν από τους ακροατές και τους καλλιτέχνες. Οι ερμηνευτές διαθέτουν δυνατή χημεία και αυτό είναι κομβικό για το τελικό αποτέλεσμα. Το κοινό που θα βρεθεί στον Σταυρό του Νότου πρέπει να «συνομιλήσει» με το βλέμμα, με το χειροκρότημα, με τη δική του φωνή σε όσα ακούσει και δει. Και θα είναι όμορφα, συγκινητικά, ποιητικά και απόλυτα αληθινά όσα θα βιώσει εκείνη τη βραδιά. Υπάρχει, όμως, και κάτι άλλο. Ένα πρόσωπο που θα φέρει λίγο πό την κίνηση, τη ματιά και τις αντιδράσεις του Άλκη Αλκαίου. Στη συναυλία θα πάρει μέρος και ο προσωπικός του φίλος, ερμηνευτής, Κώστας Θωμαϊδης. Φίλοι και συνοδοιπόροι πάνω στη σκηνή και κάτω απ’ αυτήν, όλοι μαζί θα μάθουμε τη γλώσσα της σιωπής. Σε αυτήν ασκήθηκε, παιδεύτηκε, πέτυχε και εντάχθηκε ο Άλκης Αλκαίος. Αυτός ήταν σχοινοβάτης και εμείς εθελοντές στα «συννεφένια» (sic) του λόγια που φορούν παντελόνια του ήλιου τα γαλόνια.

INFO

Αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο

Στον Σταυρό του Νότου – Κεντρική Σκηνή

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

Βιολέτα Ίκαρη, Δημήτρης Μπάκουλης

Μαζί τους ο Μιχάλης Ατσάλης

Φιλική συμμετοχή Κώστας Θωμαϊδης

Ώρα έναρξης: 22:00

Εισιτήρια: more.com

Συμμετέχουν

Άρης Κονιδάρης: Πιάνο

Ορφέας Σιέρρας: Τύμπανα

Μιχάλης Ατσάλης: Ηλεκτρική Κιθάρα

Γιώργος Καλογερόπουλος: Μπάσο

Βασίλης Φαλάρας: Ηχοληψία

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Δημήτρης Καρράς