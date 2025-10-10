ΗΡΩΝ: Δυναμική παρουσία στο φετινό Spetses Mini Marathon με διαδραστικές δράσεις για όλους

Το Spetses Mini Marathon επέστρεψε για ακόμη μία χρονιά.

Αθλητές, επισκέπτες και κάτοικοι ενώθηκαν ξανά σε ένα μοναδικό τριήμερο γεμάτο δράση, άθληση, μουσική και χαμόγελα. Από τις 4 έως τις 6 Οκτωβρίου 2025, το πανέμορφο νησί των Σπετσών πλημμύρισε από κόσμο για ένα μοναδικό τριήμερο.

Ένα από τα highlights του φετινού τριημέρου ήταν η παρουσία του ΗΡΩΝ, που κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις με τη δική του ξεχωριστή δράση.

Με πίστη στις αξίες του αθλητισμού, της συμμετοχής και της θετικής ενέργειας, ο ΗΡΩΝ βρέθηκε στο πλευρό των συμμετεχόντων, δίνοντας «ρεύμα» σε κάθε στιγμή του τριημέρου.

Στην πλατεία Ποσειδωνίου, ο ΗΡΩΝ υποδέχθηκε μικρούς και μεγάλους με ένα διαδραστικό παιχνίδι γεμάτο εκπλήξεις, θετική διάθεση και φυσικά… ενέργεια!

Οι συμμετέχοντες έγιναν όλοι ένα, έπαιξαν, διασκέδασαν και μοιράστηκαν όμορφες στιγμές, αποδεικνύοντας πως η ενέργεια του αθλητισμού και της χαράς είναι ανεξάντλητη όταν υπάρχει συμμετοχή και καλή διάθεση.

Το Spetses Mini Marathon δεν είναι απλώς μια αθλητική διοργάνωση, είναι ένας θεσμός που συνδυάζει τη φυσική άσκηση με τον υγιεινό τρόπο ζωής.

Και φέτος, με τη συμβολή του ΗΡΩΝ, το μήνυμα της ενέργειας και της αισιοδοξίας έφτασε σε όλους.