PlayStation και AMD μίλησαν για τα όσα έρχονται στο PS6 σε επίπεδο τεχνολογίας (video)

Τι τεχνολογίες θα φέρει το PS6;

Η Sony συνεργάζεται με την AMD για την ανάπτυξη μιας νέας τεχνολογίας γραφικών για το PS6, στο πλαίσιο του Project Amethyst. Αυτή η τεχνολογία, που προς το παρόν υπάρχει μόνο σε προσομοιώσεις, έχει σκοπό να βελτιώσει σημαντικά τις δυνατότητες ray tracing, το upscaling και άλλες τεχνικές απόδοσης που βασίζονται σε μηχανική μάθηση. Εδώ και χρόνια, οι κάρτες γραφικών της AMD υστερούσαν στην απόδοση του ray tracing σε σύγκριση με τις Nvidia RTX, καθώς η βασιζόμενη σε ωμή επεξεργαστική ισχύ μέθοδος δεν κλιμακώνεται καλά στα σύγχρονα, απαιτητικά παιχνίδια.

Η AMD προτείνει μια νέα αρχιτεκτονική που συνδυάζει δύο καινοτομίες στο υλικό, τα Neural Arrays και τα Radiance Cores. Τα Neural Arrays επιτρέπουν στις μονάδες επεξεργασίας να συνεργάζονται και να μοιράζονται δεδομένα, προσφέροντας βελτιωμένη απόδοση σε τεχνικές upscaling όπως το FSR και το PSSR της Sony, με αποτέλεσμα πιο γρήγορη και αποδοτική αναγέννηση ακτινών φωτός.

Τα Radiance Cores είναι μια νέα ξεχωριστή μονάδα υλικού σχεδιασμένη για την υποστήριξη ray και path tracing, επιφέροντας παράλληλα ταχύτερη επεξεργασία shaders και textures. Επιπλέον, αναπτύσσεται λογισμικό Universal Compression που βασίζεται στην τεχνική Delta Color Compression των PS5 και PS5 Pro και θα επιτρέψει τη συμπίεση όλων των δεδομένων που περνούν από την γραφική αλυσίδα, μειώνοντας το εύρος ζώνης μνήμης και την κατανάλωση ενέργειας.

Αν και η υλοποίηση των τεχνολογιών είναι ακόμα στο αρχικό στάδιο, οι εξελίξεις αυτές υποδεικνύουν ότι η επόμενη γενιά PlayStation θα προσφέρει βελτιωμένη απόδοση ray tracing και upscaling, κάνοντας τα παιχνίδια πιο εντυπωσιακά και αποδοτικά.