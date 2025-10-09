Τριήμερο δρομικό πάρτι με 7.000 δρομείς και υψηλές επιδόσεις

ε ένα τριήμερο δρομικό πάρτι εξελίχθηκε το Ioannina Lake Run 2025, με μεγάλους χορηγούς τη ΒΙΚΟΣ Α.Ε. και τον ΟΠΑΠ, με σχεδόν 5.500 δρομείς να συμμετέχουν στους τρεις αγώνες των 30, των 10 και των 5 χλμ., ενώ πάνω από 1.500 ήταν τα παιδιά, οι γονείς και τα ΑμεΑ, που πήραν μέρος στους αγώνες ψυχαγωγικού χαρακτήρα του Σαββάτου.

Ο αριθμός των συμμετοχών αποτελεί νέο ρεκόρ από καταβολής της διοργάνωσης το 2007, με την πορεία να είναι συνεχώς ανοδική.

Με σύμμαχο τον καλό καιρό, ο οποίος προβλημάτισε ελαφρώς μόνο τους δρομείς των 30 χλμ., που συνάντησαν αντίθετο άνεμο σε κάποια σημεία της παραλίμνιας διαδρομής, η παραλίμνια περιοχή «βούλιαξε» από κόσμο, με τις παράλληλες δράσεις στο πάρκο χορηγών της πλατείας Μαβίλη να αποτελούν πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους. Μάλιστα, για πρώτη φορά φέτος το βράδυ του Σαββάτου υπήρξε ένα dj set με την Εύα Θεοτοκάτου στα decks.

Στο αγωνιστικό μέρος, ο Παναγιώτης Καραΐσκος του Γ.Σ. Ηρακλής Θεσσαλονίκης, δεύτερος νικητής του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας το 2024, έκοψε πρώτος το νήμα του τερματισμού της διαδρομής των 30 χλμ. του Γύρου της Λίμνης των Ιωαννίνων, με χρόνο 1:37:37.

Μπορεί το ρεκόρ της διαδρομής, 1.36.19, που είχε καταγράψει πέρυσι ο Κώστας Σταμούλης να μην καταρρίφθηκε, όμως ο τερματισμός επεφύλαξε ξεχωριστές συγκινήσεις, με τον Παναγιώτη Καραΐσκο να «υποδέχεται» χειροκροτώντας τον Γιώργο Σταμούλη της Puma Running Team, που τερμάτισε δεύτερος με χρόνο 1:38:02, και τον Νίκο Σταμούλη από τον ΓΑΣ Αγρινίου με χρόνο 1:38:37. «Η διαδρομή ήταν υπέροχη και την ευχαριστήθηκα πολύ», δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα ο Παναγιώτης Καραϊσκος, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τον χρόνο του ενόψει του στόχου, που είναι το βάθρο στον Μαραθώνιο της Αθήνας.

Στις γυναίκες πρώτη τερμάτισε η νικήτρια του περσινού Αυθεντικού Μαραθωνίου Ματίνα Νούλα με χρόνο 1.52.39, η οποία κατέρριψε το ρεκόρ, που κατείχε η Γκλόρια Πριβιλέτζιο από το 2024 με 1.53.13. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Βασιλική Κωνσταντινοπούλου με 2.04.08 και στην τρίτη η Άννα Μαρία Γρατσία με 2.05.09. Εκκίνηση πήραν 2.658 δρομείς, 580 περισσότεροι από το 2024, και τερμάτισαν 2.639, ενώ 106 ήταν οι συμμετέχοντες στο δυναμικό βάδην.

«Άνεμος» ο Π. Πετρουλάκης στα 10 χλμ.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο Παναγιώτης Πετρουλάκης της Puma Running Team έκοψε το νήμα του τερματισμού στον αγώνα των10 χλμ, σε 30:08, βελτιώνοντας τον χρόνο του από πέρυσι. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Διονύσης Καψάλης με χρόνο 31:30 και τρίτος ο Νέστορας Κολιός του ΑΓΣ Ιωαννίνων, που για μια ακόμη χρονιά βρέθηκε στην τριάδα του βάθρου, με χρόνο 31:58.

Και η νικήτρια των γυναικών στον αγώνα των 10 χλμ., η Αθανασία Κοκκορού της Stoikos Running Team – Saucony βελτίωσε τονχρόνο της, τερματίζοντας για δεύτερη συνεχή χρονιά πρώτη, σε 36.10. Δεύτερη τερμάτισε η Ζωή Ανδρικοπούλου σε χρόνο 37.46 και τρίτη τερμάτισε η Όλγα Λοβέρατης Stoikos Running Team – ΣΑΠΚ Νεάπολης, κάνοντας χρόνο 41.45.

Στον αγώνα των 10 χλμ. πήραν εκκίνηση 1.142 αθλητές, 319 περισσότεροι από πέρυσι, και τερμάτισαν 1.134. Τις απονομές στους νικητές των 10 χλμ. έκανε η βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Αριστεράς ΜερόπηΤζούφη και στις νικήτριες ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Γιάννης Τσίμαρης. Τα χρηματικά έπαθλα απένειμε ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου Βασίλειος Κολιός, ενώ μια δωροεπιταγή των 100 ευρώ έδωσε στον πρώτο νικητή και στην πρώτη νικήτρια η Puma, δια χειρός του Sports Marketing Manager Χρήστου Παχιουδάκη και του Δημήτρη Στεφανόγλου από το τμήμα marketing.

Άγγιξαν τους 1500 οι δρομείς στα 5 χλμ.

Σχεδόν 400 περισσότεροι από την προηγούμενη χρονιά ήταν οι δρομείς, που έτρεξαν στον αγώνα των 5 χλμ. του Ioannina Lake Run, το απόγευμα του Σαββάτου, με τον Στέργιο Πολίτη από τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης να τερματίζει σε 15 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα.

Μόλις 5 δευτερόλεπτα αργότερα ο Διονύσης Καψάλης από τον ΓΑΣ Αγρινίου πέρασε την αψίδα του τερματισμού δεύτερος, ενώ στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Γιώργος Τασιούλας του ΑΓΣ Ιωαννίνων, με χρόνο 15:16’. Στις γυναίκες πρώτη αναδείχτηκε η Βασιλική Καλλιμογιάννη, που κάλυψε την απόσταση σε 17.01, δεύτερη τερμάτισε η Νάνσυ Κοκκορού με χρόνο 17.28 και τρίτη η Ανθή Κυριακοπούλου με χρόνο 17:55.

Στην διαδρομή των 5 χλμ., ελαφρά τροποποιημένη σε σχέση με το παρελθόν και εκ νέου πιστοποιημένη από τους IAAF/AIMS, έλαβαν εκκίνηση 1459 δρομείς, τερματίζοντας οι 1.450. Στον αγώνα έλαβαν μέρος δρομείς από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, ενώ συμμετείχεκαι ο βουλευτής Ιωαννίνων και πρώην υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς.

Πέντε λεπτά πριν την προγραμματισμένη εκκίνηση του αγώνα των 5 χλμ., εκκίνηση έλαβαν δύο αθλητές σε τροχήλατα αμαξίδια με τους οδηγούς τους, που έτρεξαν τη διαδρομή, στέλνοντας μηνύματα ζωής. Τις απονομές στους νικητές έκαναν οσυνεργάτης δικτύου ΟΠΑΠ Στέφανος Παππάς και ο πρόεδρος και CEO της Samsung Ελλάδας Hansoo Kim.

Μικροί δρομείς, οικογένειες, μωρά και ΑμεΑ

Μικροί δρομείς, οικογένειες, μωρά και ΑμεΑ γέμισαν με χαμόγελα το Ioannina Lake Run.

Μοναδικές στιγμές χαράς, ενθουσιασμού και συγκίνησης χάρισαν σε μικρούς και μεγάλους οι αγώνες Lake Run Kids Race, Family Run, Baby Lake Run και ο Παραλίμνιος Δρόμος 1000 μ. για ΑμεΑ του Ioannina Lake Run 2025, που πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου.

Μαθητές των τεσσάρων τελευταίων τάξεων του δημοτικού από την πόλη των Ιωαννίνων, καθώς και, για πρώτη φορά, από απομακρυσμένες περιοχές του νομού, έτρεξαν τον αγώνα Lake Run Kids Race by Lenovo, μια παραλίμνια διαδρομή μήκους ενός χιλιομέτρου, με εκκίνηση και τερματισμό στην πλατεία Μαβίλη. Η κορυφαία εταιρεία υπολογιστών ανέλαβε τη μετακίνηση των παιδιών και των συνοδών τους από τα Πράμαντα, την Κόνιτσα, το Μέτσοβο και την Πωγωνιανή, απ’ όπου ήρθαν στα Γιάννενα τέσσερα παιδιά από τη Μονάδα Προστασίας Παιδιού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, που λειτουργεί εκεί. Πάνω από 500 παιδιά, από Γ’ έως ΣΤ’ δημοτικού, συμμετείχαν συνολικά στον αγώνα, δίνοντας μαθήματα ευγενούς άμιλλας και αυθεντικής χαράς, αλλά και σε μια κλήρωση για ένα τάμπλετ της Lenovo, με μια μικρή δρομέα να αναδεικνύεται η τυχερή.

Τη σκυτάλη πήρε ο πιο συγκινητικός αγώνας της διοργάνωσης, αλλά και εκείνος που συμπυκνώνει τις αξίες της αλληλεγγύης, της συμπερίληψης και της αποδοχής, ο Παραλίμνιος Δρόμος 1000 μ. για ΑμεΑ, με χορηγό τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου. Ένας αγώνας που έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να βάλει το δικό του, σημαντικό λιθαράκι στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Δεκάδες άτομα με νοητική υστέρηση, προβλήματα όρασης, κινητικά προβλήματα, σε αναπηρικά αμαξίδια, άλλα μόνα τους και άλλα με τη βοήθεια των συνοδών τους, κάλυψαν την απόσταση των 1.000 μ. και τερμάτισαν με τεράστια χαμόγελα ζωγραφισμένα στα πρόσωπά τους, κάτω από τα συνεχή χειροκροτήματα των πολυάριθμων θεατών.

Στον αγώνα συμμετείχαν ωφελούμενοι, στελέχηκαι εργαζόμενοι από τον Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ «Κυψέλη», τηνΑΜΚΕ «Μέριμνα», το Αθλητικό Σωματείο Πύρρος Α.με.Α Ιωαννίνων, τη Στέγη Αυτιστικών Ατόμων «Ελένη Γύρα», την ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων και τη Περιφερειακή Ένωση ΒΔ Ελλάδας του Συνδέσμου Τυφλών, αλλά και μεμονωμένοι αθλητές από άλλες περιοχές, ακόμη και από τα Μουδανιά Χαλκιδικής. Ανάμεσά τους η χάλκινη παραολυμπιονίκης του ταεκβοντό Έλενα Παπασταματοπούλου, η παραολυμπιονίκης Ανθή Λιάγκου και οι πρόεδροι του Συλλόγου «Κυψέλη» Λούλα Βέρμπη και της «Μέριμνα»Βάσω Μέγα. «Το Ioannina Lake Run είναι ένα brand name για την πόλη, μια μεγάλη γιορτή και εμείς είμαστε εδώ στο πλαίσιο της συμπερίληψης», σημείωσε η κ. Μέγα,ενώ η βουλευτής Ιωαννίνων Μαρία Κεφάλα, που βρέθηκε στην εκκίνηση, έκανε λόγογια «έναν αγώνα ψυχής».

Με ένα πολύχρωμο ποτάμι έμοιαζε η εκκίνηση του αγαπημένου αγώνα Family Run by Samsung, όπου συμμετείχαν πάνω από 800 παιδιά, μαμάδες, μπαμπάδες, θείοι, ακόμη και παπούδες και γιαγιάδες με τα εγγόνια τους, από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Για μια ακόμη χρονιά, το Ioannina Lake Run μετέτρεψε το τρέξιμο σε οικογενειακή υπόθεση στα Γιάννενα και οι τερματισμοί έφεραν αγκαλιές, γέλια και όμορφες οικογενειακές στιγμές και εικόνες, που θα συντροφεύουν τους εκατοντάδες συμμετέχοντες για πάντα.

Τριών μηνών ήταν ο μικρότερος δρομέας του φετινού Baby Lake Run by Qinetiko και μάλιστα ταξίδεψε από τη Βέροια, προκειμένου να απολαύσει τη διαδρομή από τον μάρσιπο της μαμάς του! Ο πρωτότυπος αγώνας δρόμου για μαμάδες, μπαμπάδες,θείες και θείους, νονές και νονούς, παππούδες και γιαγιάδες, με τα μωρά τους, τα ανίψια τους, τα βαφτιστήρια τους και τα εγγόνια τους, σε μονοθέσιο ή και…διθέσιο καρότσι, αποτέλεσε μια από τις πιο διασκεδαστικές στιγμές της πρώτης ημέρας της διοργάνωσης, κερδίζοντας τα βλέμματα και τα χειροκροτήματα των θεατών. Πάνω από 60 μωράκια ξεκίνησαν τη… δρομική τους πορεία, αποδεικνύονταςπως οι αγώνες του Ioannina Lake Run για όλη την οικογένεια μεγαλώνουν σημαντικά χρόνο με τον χρόνο.

Τους αγώνες παρουσίασε ο Πέτρος Παρθένης, με τη συνδρομή του υπεύθυνου επικοινωνίας της διοργάνωσης Αποστόλη Τζελέτα, ενώ την προθέρμανση μικρών και μεγάλων ανέλαβαν ο Βασίλης Ευσταθόπουλος από το γυμναστήριο Revolution Fit και η Σόφη Τζαλαλή από την Qinetiko.