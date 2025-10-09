Επιστρέφει το Διεθνές Αναρριχητικό Φεστιβάλ Καλύμνου: 16-19 Οκτωβρίου το ραντεβού της κορυφής

Η Κάλυμνος, ένας από τους κορυφαίους αναρριχητικούς προορισμούς παγκοσμίως, ετοιμάζεται να υποδεχθεί από τις 16 έως τις 19 Οκτωβρίου 2025 το Παγκόσμιο Αναρριχητικό Φεστιβάλ Καλύμνου, που διοργανώνεται από τον Δήμο Καλυμνίων.

Η διοργάνωση, που πραγματοποιείται ξανά μετά το 2019, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της διεθνούς αναρριχητικής σκηνής και φιλοδοξεί να επαναφέρει το νησί στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής, προβάλλοντας όχι μόνο τις κορυφαίες αναρριχητικές διαδρομές αλλά και το σύνολο του τουριστικού του προϊόντος: τις φυσικές ομορφιές, τη γαστρονομία, την εμπειρία φιλοξενίας και την πλούσια πολιτιστική του ταυτότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των προηγούμενων ετών, ο μέσος όρος εγγεγραμμένων συμμετεχόντων στα αναρριχητικά φεστιβάλ της Καλύμνου φτάνει τα 500 άτομα, ενώ κατά την περίοδο αιχμής του Οκτωβρίου το νησί προσελκύει περισσότερους από 2.000 αναρριχητές. Η πλειονότητα προέρχεται από χώρες της Ευρώπης (Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία, Ισπανία), ενώ συμμετοχές καταγράφονται και από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αργεντινή, την Αυστραλία, την Ιαπωνία, την Τουρκία και πολλές ακόμη χώρες. Το φετινό φεστιβάλ θα πλαισιωθεί από ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα με δράσεις που θα αναδείξουν την Κάλυμνο πέρα από την αναρρίχηση, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν τη φύση, τις γεύσεις, τις παραδόσεις και τις εμπειρίες που προσφέρει το νησί.

Σε μήνυμα του ο δήμαρχος Καλυμνίων, Ιωάννης Στ. Μαστροκούκος σημειώνει τα εξής:

"Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια ο Δήμος Καλυμνίων σας καλωσορίζει στο Παγκόσμιο Αναρριχητικό Φεστιβάλ Καλύμνου, που θα διεξαχθεί από τις 16 έως τις 19 Οκτωβρίου. Το Αναρριχητικό Φεστιβάλ επιστρέφει δυναμικά και μάλιστα σε διεθνές επίπεδο, μετά από μια περίοδο όπου οι διοργανώσεις περιορίζονταν σε τοπικό. Αποτελεί για εμάς μια σημαντική στιγμή και ευελπιστούμε ότι θα αποκτήσει και πάλι την αίγλη που του αρμόζει, αναδεικνύοντας την Κάλυμνο ως κορυφαίο παγκόσμιο αναρριχητικό προορισμό. Ο Δήμος Καλυμνίων δεσμεύεται να στηρίξει και να αναπτύξει την αναρρίχηση σε όλα τα επίπεδα, ώστε να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας και της κουλτούρας του νησιού μας. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που στα μοναδικά βράχια της Καλύμνου, φιλοξενούμε αθλητές, φίλους της αναρρίχησης και επισκέπτες από όλο τον κόσμο, σε μια γιορτή του αθλητισμού. Σας προσκαλούμε να ζήσετε την εμπειρία της Καλύμνου, να απολαύσετε τους βράχους και τις διαδρομές της, αλλά και να γνωρίσετε τη φιλοξενία, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό του νησιού μας. Εύχομαι σε όλους καλή διαμονή και αξέχαστες στιγμές από το φεστιβάλ μας".

Από την πλευρά της η πρόεδρος της ΕΟΟΑ, Καλλιόπη Δηλαβέρακη, δηλώνει:

"Το Παγκόσμιο Αναρριχητικό Φεστιβάλ Καλύμνου αποτελεί μια κορυφαία διοργάνωση που δίνει στο νησί μας τη δυνατότητα να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της παγκόσμιας αναρριχητικής κοινότητας. Η Κάλυμνος είναι ήδη διεθνώς γνωστή για τα μοναδικά της βράχια και τις διαδρομές που προσελκύουν χιλιάδες αθλητές και λάτρεις της αναρρίχησης από κάθε γωνιά του κόσμου. Με τη συνεργασία όλων των φορέων, φιλοδοξούμε το φεστιβάλ αυτό να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη της αναρρίχησης, αναδεικνύοντας παράλληλα την αξία του αθλητικού τουρισμού για την τοπική ανάπτυξη".

Πέρα από τον αγωνιστικό χαρακτήρα, το φεστιβάλ αποτελεί και μια μοναδική πολιτιστική συνάντηση. Στα μονοπάτια και στα βράχια της Καλύμνου θα βρεθούν αθλητές διαφορετικών εθνικοτήτων, ηλικιών και επιπέδων, δημιουργώντας μια ζωντανή κοινότητα που ενώνει ανθρώπους από όλο τον κόσμο με κοινό πάθος την αναρρίχηση. Το νησί γίνεται έτσι όχι μόνο πεδίο άθλησης, αλλά και γέφυρα επικοινωνίας, ανταλλαγής εμπειριών και γνωριμιών, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη του αθλητικού τουρισμού να χτίζει δεσμούς και να προβάλλει διεθνώς την τοπική ταυτότητα.