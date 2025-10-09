Nέα κακοκαιρία και πτώση θερμοκρασίας βλέπει ο Μαρουσάκης: Πότε έρχεται

Βελτιωμένος ο καιρός σήμερα, αλλά τα μακροπρόθεσμα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν νέα κακοκαιρία.

Βελτιώνεται ο καιρός με άνοδο θερμοκρασίας, καθώς απομακρύνονται τα βαρομετρικά χαμηλά που επηρέασαν τη χώρα, φέρνοντας τις κακοκαιρίες των τελευταίων ημερών.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, τις επόμενες ημέρες το κυριότερο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η ενίσχυση των βοριάδων το Αιγαίο, χωρίς όμως βροχές. Ωστόσο τα μακροπρόθεσμα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν νέα κακοκαιρία από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr