Πάνος Ρούτσι: Γιατί χρειάστηκαν 23 ημέρες για να γίνει δεκτό το αίτημά του για τοξικολογικές εξετάσεις

Δεν υπήρχε νομικό κώλυμα για τα αιτήματα του Πάνου Ρούτσι. Τι δήλωσε ο πρώην πρόεδρος ένωσης ποινικολόγων.

Ο πρώην πρόεδρος ένωσης ποινικολόγων, Γιάννης Γλύκας μίλησε στο Action24 και την εκπομπή «Action Τώρα» για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος τη σταμάτησε καθώς εκπληρώθηκε το αίτημά τους για την εκταφή και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του, Ντένις.

«Δεν έπρεπε να περάσουν 23 ημέρες και έπρεπε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί, ήδη πιο πριν. Είναι μία λάθος διαδικασία, εγώ οφείλω να σας πω πως δεν καταλαβαίνω τη λογική, σε σχέση με την κύρια δίκη, διαδικασία» είπε αρχικά ο κ. Γλύκας για την υπόθεση Ρούτσι.

