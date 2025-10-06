Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο

Ο υπεύθυνος Τύπου της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Καλλιστώ», Ιάσων Μπάντιος, εξηγεί πώς μπορούμε να αποφύγουμε συγκρούσεις με τους λύκους.

Ο λύκος κάποτε έφτασε στα πρόθυρα της εξαφάνισης. Σήμερα, όμως, επανέρχεται στα ελληνικά βουνά, προκαλώντας συζητήσεις, φόβους αλλά και θαυμασμό. Για το πώς χάθηκε, πώς ξαναγύρισε και πώς μπορούμε να μάθουμε να ζούμε δίπλα του, μιλά ο υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Καλλιστώ», Ιάσων Μπάντιος.

Ο κ. Μπάντιος εξηγεί ότι «ο λύκος κυνηγήθηκε από τον άνθρωπο τις προηγούμενες δεκαετίες, σε μια κοντόφθαλμη προσπάθεια να του χρεώσουν τις κακοτυχίες και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι κοινωνίες». Το αποτέλεσμα, όπως λέει, ήταν «να θανατωθούν εκατομμύρια ζώα στις ΗΠΑ, ενώ στην Ευρώπη εξαφανίστηκε σχεδόν από όλη την ήπειρο, με εξαίρεση τις Μεσογειακές και Βαλκανικές χώρες».

