To PlayStation γιορτάζει τα 30 χρόνια του με ένα μοναδικό συλλεκτικό βιβλίο

H PlayStation: The First 30 Years έρχεται να καλύψει τα 30 χρόνια του PlayStation

H Sony Interactive Entertainment ανακοίνωσε το βιβλίο "PlayStation: The First 30 Years", ένα μεγάλου φορμάτ, σκληρόδετο φωτογραφικό λεύκωμα που θα κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2026, σηματοδοτώντας την τριακοστή επέτειο της διάσημης κονσόλας της Sony. Με συνολικά 400 σελίδες, το βιβλίο παρουσιάζει μια μοναδική οπτική τεκμηρίωση της πορείας των κονσολών PlayStation μέσα από πρωτότυπα R&D, σκίτσα, και μοντέλα ανάπτυξης που δεν είχαν ξαναδεί το φως της δημοσιότητας.

A look back at three decades of play



PlayStation: The First 30 Years, a new large-format photography book, launches spring 2026.

Οι φωτογραφίες, που έχουν αποτυπωθεί από τον Benedict Redgrove ο οποίος είναι γνωστός για το έργο του και το 2019 με το βιβλίο "NASA: Past and Present Dreams of the Future", αποκαλύπτουν την εξέλιξη του σχεδιασμού των κονσολών PlayStation από τα πρώτα πρωτότυπα μέχρι την πιο σύγχρονη εκδοχή της PlayStation 5.

Επιπλέον, το βιβλίο φιλοξενεί μαρτυρίες και σκέψεις από σημαντικούς μηχανικούς και σχεδιαστές όπως ο Ken Kutaragi, ο Teiyu Goto και ο Yujin Morisawa, που εξηγούν τις δημιουργικές και τεχνικές αποφάσεις πίσω από τη διαμόρφωση της ταυτότητας του PlayStation, προσφέροντας ένα σπάνιο βάθος στις ιστορίες που κρύβονται πίσω από το μύθο της κονσόλας.

Το "PlayStation: The First 30 Years" διαθέτει δύο εκδόσεις με την τυπική να κοστίζει 125 δολάρια, ενώ η Deluxe έκδοση που είναι περιορισμένη σε 1.994 αντίτυπα, περιλαμβάνει ειδική ραφή, κουτί παρουσίασης τύπου clamshell και αποκλειστικά εκτυπωμένα έργα. Το εκδοτικό έργο έχει γίνει σε στενή συνεργασία με την ίδια την PlayStation και το σχεδιασμό έχουν επιμεληθεί ο Michael C. Place, γνωστός για το σχεδιασμό των θρυλικών εξώφυλλων των παιχνιδιών WipEout, και η Nicole Motby από το Studio.Build.

Πρόκειται για μια γιορτή που αποτελεί φόρο τιμής σε τρεις δεκαετίες καινοτομίας και πολιτισμικής επίδρασης της σειράς PlayStation, απευθυνόμενη σε κάθε λάτρη της ιστορίας και της εξέλιξης των βιντεοπαιχνιδιών, προσφέροντας μια μοναδική ματιά στην εξέλιξη ενός από τα πιο σημαντικά τεχνολογικά φαινόμενα στον χώρο της ψυχαγωγίας.