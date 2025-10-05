H Σοφία Μητσοτάκη απάντησε για το αν χρέωσε τον λαό για το ματς των Σέλτικς ο πατέρας της: «Δεν πίνει κόκα κόλα»

«Κάπου έλεος με όλα τα fake news» λέει η κόρη του Έλληνα πρωθυπουργού.

Στις τοποθετήσεις του Νίκου Καραχάλιου, πολιτικού επιστήμονα και πρώην Σύμβουλου Στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας, απάντησε η Σοφία Μητσοτάκη, κόρη του Έλληνα πρωθυπουργού.

Ο Νίκος Καραχάλιος υποστήριξε πως «ο Μητσοτάκης όταν πήγε σε ιδιωτική επίσκεψη στην Βοστώνη (2022) χρέωσε, προσέξτε τώρα, να δείτε άνθρωπο - όχι άνθρωπο, να δείτε άτομο - χρέωσε τον Έλληνα πολίτη με 1.000 ευρώ για διακεκριμένη θέση σε εκδήλωση του πολιτιστικού συλλόγου οι «Κέλτες της Βοστώνης» (σ.σ. αγώνας ΝΒΑ των Μπόστον Σέλτικς).

