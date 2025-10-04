Κοντά στις εκλογές το κόμμα Σαμαρά: Έντονο παρασκήνιο με Δένδια «σε γραμμή αντιπολίτευσης»
Σύμφωνα με τους συνεργάτες του, δεν ερμηνεύεται ως κίνηση «να ρίξω τον Μητσοτάκη».
Σε γραμμή… αντιπολίτευσης, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς, πως ήταν η τοποθέτηση του Νίκου Δένδια για τον απεργό πατέρα Πάνο Ρούτσι. Ο υπουργός Άμυνας σπάνια τοποθετείται έντονα, αλλά όταν το κάνει προκαλεί τριγμούς στο Μαξίμου και στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας.
Τι είπε; Πως θεωρεί αδιανόητο να απαγορευτεί το αίτημα ενός πατέρας να διερευνήσει τον θάνατο του παιδιού του. Μάλιστα, ο Νίκος Δένδιας, αρνήθηκε να προβεί σε οποιαδήποτε διευκρινιστική/διορθωτική δήλωση.
