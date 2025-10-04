Μάντσεστερ: Άνδρας πυροβολήθηκε από αστυνομικούς, ενώ προσπαθούσε να γλιτώσει αθώους από την επίθεση

Οι γενναίες ενέργειες του πατέρα του εμπόδισαν τον δράστη με μαχαίρι να εισέλθει στην Συναγωγή, δήλωσε ο 15χρονος Uriel στο «ITV Granada Reports».

Ο Al-Shamie, Βρετανός πολίτης συριακής καταγωγής, σκοτώθηκε από ένοπλους αστυνομικούς λίγα λεπτά μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι που εξαπέλυσε σε συναγωγή, κατά τη διάρκεια του Yom Kippur – της πιο ιερής ημέρας για το εβραϊκό έτος - στο Μάντσεστερ την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου.

Ο 53χρονος Adrian Daulby και ο 66χρονος Melvin Cravitz έχασαν τη ζωή τους κατά την τρομοκρατική επίθεση, ενώ ακόμη τέσσερις πιστοί τραυματίστηκαν – ανάμεσά τους και ο Yoni Finlay.

Ο 15χρονος γιος του Yoni, Uriel, κοιμόταν όταν ξεκίνησε η επίθεση, αλλά συνειδητοποίησε αμέσως ότι ο πατέρας του θα ήταν εκεί, αφού του αρέσει να παρακολουθεί την λειτουργία τις πρώτες πρωινές ώρες.

