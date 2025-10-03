Peaky Blinders: Επιστρέφει με δύο νέες σεζόν και αυτά είναι όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής

Το 2026 αναμένεται και η κινηματογραφική μεταφορά, ως συνέχεια της σειράς, που ολοκληρώθηκε το 2022

Το Peaky Blinders μας κράτησε συντροφιά με έξι σεζόν, ρίχνοντας αυλαία το 2022, μετά από 36 επεισόδια. Πέρασαν τρία χρόνια για να μάθουμε πως ο Στίβεν Νάιτ δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα. Όπως είχε γίνει γνωστό και τον περασμένο Απρίλιο, ο δημιουργός της σειράς πήρε το πράσινο φως από το BBC και το Netflix για μια συνέχεια της οικογένειας Σέλμπι.

Διαβάστε περισσότερα στο Jenny.gr