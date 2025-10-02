Εντυπωσιακή πτήση μαχητικού αεροσκάφους F-16 Viper πάνω από Καστελόριζο

Στο βίντεο που προβλήθηκε στα social media φαίνεται καθαρά η διέλευση του ελληνικού μαχητικού αεροσκάφους.

Στο πλαίσιο της Άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ – 25» κάτοικοι στο ακριτικό Καστελόριζο παρατήρησαν χθες μαχητικό αεροσκάφος F-16 Viper να πετάει πάνω από το νησί.

Στο βίντεο που προβλήθηκε στα social media φαίνεται καθαρά η διέλευση του ελληνικού μαχητικού αεροσκάφους στον ουρανό του Καστελόριζου.

Ακούγονται μάλιστα κάποιοι να φωνάζουν: «Νάτος, νάτος, εκεί!».

Η πτήση ειδικά νυχτερινές ώρες αποτελεί και μια απάντηση σε όσους κατά καιρούς διατείνονταν ότι τα F-16 δεν μπορούν να πετάξουν νύχτα. Επίσης η επιλογή της πτήσης πάνω από το Καστελόριζο έχει και συμβολική σημασία, δεδομένης της παλιότερης δήλωσης Τούρκων ότι «θα έρθουν νύχτα».

