Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος απαντά για τον Πάρη Ρούπο: «Σεβασμός στα εθνικά σύμβολα, είμαι αδιαπραγμάτευτος»
Τι είπε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος για το συμβάν με τον κωμικό Πάρη Ρούπο.
Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος τοποθετήθηκε για το συμβάν με τον κωμικό Πάρι Ρούπο, για τον οποίο ζήτησε απόλυση, με αφορμή ένα σατιρικό βίντεο που ανέβασε.
Συγκεκριμένα, μιλώντας στον Open, έκανε λόγο για ασέβεια προς εθνικά σύμβολα.
