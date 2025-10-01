Η εξομολόγηση Μαρκουλάκη για τη μάχη που έδωσε με την κατάθλιψη: «Η ζωή έρχεται και σου δίνει γροθιές»
Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης μιλά για τη μάχη του με την κατάθλιψη.
Μιλώντας για τις συνεργασίες του στην υποκριτική αλλά και για την μάχη που έδωσε με την κατάθλιψη, έδωσε συνέντευξη ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα «Το Πρωινό».
Με αφορμή την σειρα «Δικαστής» στην οποία πρωταγωνιστεί, ο ηθοποιός εμφανίστηκε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και παραδέχτηκε μεταξύ άλλων ότι έχουν υπάρξει φορές που έχει αδικήσει ανθρώπους στη ζωή του:
