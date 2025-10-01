Γρηγόρης Αρναούτογλου για Βασίλη Μπισμπίκη: «Φυλακή και να μην ξαναοδηγήσει ποτέ»

Η νέα τοποθέτηση του παρουσιαστή για την υπόθεση του Βασίλη Μπισμπίκη

Για τον Βασίλη Μπισμπίκη και το τροχαίο που ενεπλάκη τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9) στην Φιλοθέη, παρασύροντας τρία οχήματα, μία γκαραζόπορτα και μία μάντρα, μίλησε σε δηλώσεις του στις τηλεοπτικές κάμερες ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Τον κ. Μπισμπίκη συγκεκριμένα δεν έχω να σχολιάσω τίποτα γιατί δεν ξέρω τι έχει γίνει. Γενικά όμως μιλάω, και ήμουν ένας από τους ανθρώπους που φωνάζει από νωρίς, η μάνα μου να είναι, ο πατέρας μου, ο γιος μου, φυλακή. Όποιος πίνει και οδηγεί, στη φυλακή. Δεν πα’ να είναι ο γιος μου, ούτε μάνα μου. Φυλακή και να μην ξαναοδηγήσει ποτέ», δήλωσε ο παρουσιαστής.

