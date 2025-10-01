Υποβρύχιο που είχε χαθεί από το 1917 βρίσκεται άθικτο σε βάθος 396 μέτρων στον Ειρηνικό

Η αποστολή χαρτογράφησης κατέγραψε σπάνιες εικόνες του ναυαγίου.

Το USS F-1 βυθίστηκε στις 17/12/1917 μετά από σύγκρουση κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης και 19 ναύτες έχασαν τη ζωή τους.

Μια πρόσφατη αποστολή βαθέων ωκεανών χρησιμοποίησε σύγχρονα εργαλεία για να χαρτογραφήσει το ναυάγιο της εποχής του Α' Παγκοσμίου Πολέμου σε βάθος 396 μέτρων στον Ειρηνικό, δυτικά του Σαν Ντιέγκο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr