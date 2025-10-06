On Soft Run Saturday: Το απόλυτο running event στη Γλυφάδα

Το τρέξιμο πήρε νέα διάσταση το περασμένο Σάββατο, όταν η On με το Soft Saturday Run μετέτρεψε τους δρόμους της Γλυφάδας σε ένα urban running playground γεμάτο ενέργεια & vibes.

Στο Cosmos Sport στη Γλυφάδα μαζευτήκαμε για να τρέξουμε, δοκιμάζοντας το νέο Cloudsurfer Max. Φύγαμε για ένα παραθαλάσσιο πεντάρι με το πιο ατίθασο community να κρατάει το vibe ζωντανό. Άλλωστε ο παλμός της μουσικής δεν επέτρεπε να «πέσουμε» ούτε λεπτό.

Αφεθήκαμε στη φιλοσοφία του Soft Wins. H On υποστηρίζει ότι οι «νίκες» δεν βρίσκονται μόνο στους μεγάλους στόχους, αλλά και στις μικρές, απαλές στιγμές που προσφέρουν χαρά, ανακούφιση ή ξεκούραση.

Recovery status activated: δροσερή Corona και φυσικά… SOFT παγωτό!

Η φάση μετά το run ήταν legs-up. Ένα highlight της βραδιάς, όπου όσοι ήμασταν εκεί απαντήσαμε σε ευαίσθητες ερωτήσεις με τα πόδια ψηλά, χαρίζοντας μας μια απλή αλλά ουσιαστική στιγμή χαλάρωσης και αποφόρτισης.

Με το Cloudsurfer Max, η On συνεχίζει να καινοτομεί, προσφέροντας ένα παπούτσι σχεδιασμένο για όσους θέλουν να απολαμβάνουν κάθε χιλιόμετρο, ανεξάρτητα από το επίπεδό τους. Συνδυάζοντας τις τεχνολογίες CloudTec Phase® & Helion™ superfoam, προσφέροντας προοδευτική απορρόφηση κραδασμών και ομαλή ροή στο τρέξιμο.

Τα βλέμματα όλων μαγνήτισε η σειρά ρούχων της On με την καινοτόμα τεχνολογία DryTec, η οποία μας προσφέρει αυτή την ελαφριά αίσθηση που μας επιτρέπει να απολαμβάνουμε κάθε δρομικό λεπτό.

Η On, για ακόμα μία φορά, απέδειξε πως το τρέξιμο δεν αφορά μόνο χιλιομέτρα και ρεκόρ, αλλά αποτελεί έναν τρόπο έκφρασης. Η κουλτούρα των Soft Saturday Runs συνεχίζει να γοητεύει την κοινότητα & να μας δίνει χώρο να εκφραστούμε.

Αποκλειστικός διανομέας σε Ελλάδα και Κύπρο: Panellinios Agora Games Αγίας Βαρβάρας 70, Χαλάνδρι, Τηλ. +30 2106749676