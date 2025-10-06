On Soft Run Saturday: Το απόλυτο running event στη Γλυφάδα
Στο Cosmos Sport στη Γλυφάδα μαζευτήκαμε για να τρέξουμε, δοκιμάζοντας το νέο Cloudsurfer Max. Φύγαμε για ένα παραθαλάσσιο πεντάρι με το πιο ατίθασο community να κρατάει το vibe ζωντανό. Άλλωστε ο παλμός της μουσικής δεν επέτρεπε να «πέσουμε» ούτε λεπτό.
Αφεθήκαμε στη φιλοσοφία του Soft Wins. H On υποστηρίζει ότι οι «νίκες» δεν βρίσκονται μόνο στους μεγάλους στόχους, αλλά και στις μικρές, απαλές στιγμές που προσφέρουν χαρά, ανακούφιση ή ξεκούραση.
Recovery status activated: δροσερή Corona και φυσικά… SOFT παγωτό!
Η φάση μετά το run ήταν legs-up. Ένα highlight της βραδιάς, όπου όσοι ήμασταν εκεί απαντήσαμε σε ευαίσθητες ερωτήσεις με τα πόδια ψηλά, χαρίζοντας μας μια απλή αλλά ουσιαστική στιγμή χαλάρωσης και αποφόρτισης.
Με το Cloudsurfer Max, η On συνεχίζει να καινοτομεί, προσφέροντας ένα παπούτσι σχεδιασμένο για όσους θέλουν να απολαμβάνουν κάθε χιλιόμετρο, ανεξάρτητα από το επίπεδό τους. Συνδυάζοντας τις τεχνολογίες CloudTec Phase® & Helion™ superfoam, προσφέροντας προοδευτική απορρόφηση κραδασμών και ομαλή ροή στο τρέξιμο.
Τα βλέμματα όλων μαγνήτισε η σειρά ρούχων της On με την καινοτόμα τεχνολογία DryTec, η οποία μας προσφέρει αυτή την ελαφριά αίσθηση που μας επιτρέπει να απολαμβάνουμε κάθε δρομικό λεπτό.
Η On, για ακόμα μία φορά, απέδειξε πως το τρέξιμο δεν αφορά μόνο χιλιομέτρα και ρεκόρ, αλλά αποτελεί έναν τρόπο έκφρασης. Η κουλτούρα των Soft Saturday Runs συνεχίζει να γοητεύει την κοινότητα & να μας δίνει χώρο να εκφραστούμε.
Αποκλειστικός διανομέας σε Ελλάδα και Κύπρο: Panellinios Agora Games Αγίας Βαρβάρας 70, Χαλάνδρι, Τηλ. +30 2106749676