Πουλήθηκε με ποσό-μαμούθ η Electronic Arts (EA)!

Αλλάζει χέρια μετά από πολλά χρόνια η Electronic Arts (EA)

Η Electronic Arts (EA), γνωστή εταιρεία ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών πίσω από δημοφιλείς τίτλους όπως τα Battlefield και EA Sports FC (πρώην FIFA), συμφώνησε να πουληθεί σε μία κοινοπραξία ιδιωτών επενδυτών, με την αξία της συμφωνίας να φτάνει τα 55 δισεκατομμύρια δολάρια. Η συναλλαγή αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί στο πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2027, μετατρέποντας την EA σε ιδιωτική εταιρεία και αφαιρώντας την από το χρηματιστήριο.

Οι επενδυτές που συμμετέχουν στην εξαγορά είναι το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας (PIF), η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Silver Lake και η Affinity Partners, που ανήκει στον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η προσφορά για κάθε μετοχή της EA είναι 210 δολάρια, που αντιστοιχεί σε ένα Premium της τάξεως του 25% πάνω από την τιμή πριν διαρρεύσουν οι φήμες της εξαγοράς.

Η συμφωνία περιλαμβάνει περίπου 36 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά από τους επενδυτές και 20 δισεκατομμύρια δολάρια χρηματοδότηση μέσω δανείων που θα καλυφθούν από την JPMorgan Chase. Ο CEO της EA, Andrew Wilson, θα παραμείνει στη θέση του και τόνισε ότι η συμφωνία αποτελεί αναγνώριση της δημιουργικότητας των ομάδων της εταιρείας, ενώ σκοπός είναι να συνεχιστεί η καινοτομία και η ανάπτυξη στην ψυχαγωγία και τα αθλητικά παιχνίδια.

Η συμμετοχή του PIF έχει προκαλέσει συζητήσεις λόγω των επικρίσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Σαουδική Αραβία, αλλά η κίνηση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της χώρας να διαφοροποιήσει την οικονομία της από το πετρέλαιο και να ενισχύσει τη θέση της στον παγκόσμιο χώρο των βιντεοπαιχνιδιών.

Η εξαγορά της EA αποτελεί τη μεγαλύτερη μοχλευμένη εξαγορά στην ιστορία της βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών και μία από τις πιο σημαντικές στον γενικότερο οικονομικό χώρο, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή για την εταιρεία με την υποστήριξη αυτών των μεγάλων επενδυτικών ονομάτων.