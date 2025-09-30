Το μήνυμα της Κοβέσι, η έμμεση επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη και η επιστροφή του Κυριαζίδη

Ο Μιαξιμιλιανός γράφει για το ναυάγιο στην επαναπροσέγγιση Μητσοτάκη σε Σαμαρά.

Ότι η Λάουρα Κοβέσι θα έρθει στα μέρη μας αυτή την εβδομάδα είναι γνωστό. Μαθαίνω ότι πριν από έναν μήνα το γραφείο της αποτάθηκε, μεταξύ άλλων, στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, προκειμένου να κλείσουν ένα ραντεβού.

Την απασχολούν βεβαίως οι έρευνες για ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη, αλλά επίσης άλλες υποθέσεις, όπως η μεγάλη επιχείρηση που έγινε προ μηνών στο τελωνείο του Νέου Ικονίου και το Λιμάνι του Πειραιά. Εκτός από τον Φλωρίδη, θα δει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, τον αρχηγό της ΕΛΑΣ Δημήτρη Μάλλιο κοκ, ενώ θα παραχωρήσει και συνέντευξη Τύπου.

