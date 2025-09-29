Βασίλης Μπισμπίκης: Ο χορός με την Δανάη Παππά πριν το ατύχημα στην Φιλοθέη (vid)
Οι δύο ηθοποιοί διασκέδασαν σε κρητικό γλέντι στην Μεταμόρφωση
Μία ξέφρενη βραδιά που κάτεληξε...σε καταστροφή θα ήταν η περιγραφή της προηγούμενης Παρασκευής (26/9) για τον Βασίλη Μπισμπίκη.
Ξημερώματα Σαββάτου (27/9) και, ενώ επέστρεφε από ένα κρητικό γλέντι στην Μεταμόρφωση, ο γνωστός ηθοποιός τράκαρε με το αυτοκίνητό του πέφτοντας πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και μία μάντρα σε δρόμο της Φιλοθέης.
Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr