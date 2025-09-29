Σάλος με την ψεύτικη φωτογραφία Τραμπ - Μητσοτάκη: Ο Λευκός Οίκος έκανε... copy - paste
Το σφάλμα του Λευκού Οίκου με την φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ και του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Σάλος έχει δημιουργηθεί με την, επεξεργασμένη - όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων - φωτογραφία που απεικονίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του Μαρέβα δίπλα στον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ.
Ο δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, απέδωσε την ευθύνη της επεξεργασίας της φωτογραφίας στον Λευκό Οίκο λέγοντας χιουμοριστικά: «Μάλλον βαρέθηκαν τα παιδιά στον Λευκό Οίκο».
