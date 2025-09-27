Προ των πυλών η κακοκαιρία: Χάρτες δείχνουν τις περιοχές που θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες

Η κακοκαιρία από την Ιταλία βρίσκεται προ των πυλών. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν.

Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία, κινούμενο ανατολικά θα προκαλέσει σταδιακή μεταβολή του καιρού από τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου 27/09, με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα, ενώ οι σχεδόν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

