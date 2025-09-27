8 συμπεριφορές που μπορεί να μοιάζουν φυσιολογικές, αλλά φανερώνουν βαθιά δυστυχία

Οι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι, συνήθως είναι αυτοί που συνεχίζουν να παίζουν έναν ρόλο επιτυχίας.

Υπάρχει ένα είδος δυστυχίας που δύσκολα αναφέρεται — όχι επειδή είναι σπάνιο, αλλά επειδή κρύβεται τόσο καλά. Δεν μοιάζει με κατάθλιψη. Δεν περιλαμβάνει κλάματα, ξεσπάσματα ή φανερή αποδιοργάνωση. Στην πραγματικότητα, αυτή η δυστυχία συναντάται συχνά σε ανθρώπους των οποίων η ζωή φαίνεται απόλυτα τέλεια ή γεμάτη.

Έχουν την «τέλεια» δουλειά, την «τέλεια» σχέση, έχουν «τσεκάρει τα κουτάκια». Ίσως να δηλώνουν και ευγνώμονες. Όμως, κάτω από την επιφάνεια υπάρχει μια ανησυχία που δεν μπορούν να ονομάσουν. Ένας θαμπός πόνος. Μια αίσθηση αποσύνδεσης. Και το πιο παράξενο; Συνήθως δεν έχουν ιδέα ότι συμβαίνει. Ή το παραβλέπουν.

