Πανελλαδική απεργία 1η Οκτωβρίου: Τι σχύει για ΗΣΑΠ, τραμ και λεωφορεία

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου.

Πανελλαδική απεργία έχει κηρύξει η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου. Οι κινητοποιήσεις θα επηρεάσουν τα δρομολόγια σε λεωφορεία και τρένα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, μεταξύ 9:00 – 21:00 θα κινούνται τα Λεωφορεία της Αθήνας την Τετάρτη από την έναρξη της βάρδιας (5:00 π.μ.) ως τις 9:00 το πρωί και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας (00:00). Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται από τις 10:00 π.μ. ή αργότερα, ενώ τα τελευταία δρομολόγια θα αναχωρήσουν ως και πριν τις 20:00.

