Νετανιάχου στον ΟΗΕ: «Το Ισραήλ πρέπει να τελειώσει τη δουλειά στη Γάζα», αποχωρήσεις από την αίθουσα

Με μαζική καταδίκη έγινε δεκτός ο Νετανιάχου στη Συνέλευση του ΟΗΕ.

Δεκάδες σύνεδροι αποχώρησαν από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καθώς ο επικηρυγμένος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέβηκε στο βήμα.

Μια τέτοια πράξη ήταν αναμενόμενη, με τον πρεσβευτή του Ισραήλ στον ΟΗΕ να ισχυρίζεται νωρίτερα ότι οργανώθηκε από την παλαιστινιακή αποστολή στις ΗΠΑ, ενώ αντηχεί παρόμοια κίνηση που είχε λάβει χώρα πέρυσι..

