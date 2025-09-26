Τέμπη: Δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του

Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας είπε «ναι» στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του.

Δεκτό έγινε σήμερα το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του, Ντένις, ο οποίος την 28η Φεβρουαρίου ήταν μεταξύ των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

